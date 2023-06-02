منير الوسيمي: فكرت في الانتحار في مقتبل عمري

قال الموسيقار الكبير منير الوسيمي، إن المطرب الكبير عمرو دياب يقدم أغاني استهلاكية تناسب العصر ولغة الشباب الحالي، ولكن الكينج محمد منير يحرص كل الحرص على تقديم أغاني تستمر وتناسب جميع الأجيال والأزمنة، لذا على المطرب عمرو دياب مراجعة نهجه الغنائي الاستهلاكي الحالي.

دراسة الهندسة

وأكد الموسيقار منير الوسيمي، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يتعامل مع عمرو دياب في أي عمل فني، على عكس محمد منير حيث تعامل معه في أكثر من عمل فني سابق.

حب الموسيقى

وأضاف في حديثه، أنه كاد أن يقبل على الانتحار لشدة غضبه من حديث والده عن الموسيقى، حيث رفض والده التحاقه بدراسة الموسيقى، معبراً: "دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا، درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه، يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق".