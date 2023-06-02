الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منير الوسيمي: فكرت في الانتحار في مقتبل عمري

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير منير الوسيمي

قال الموسيقار الكبير منير الوسيمي، إن المطرب الكبير عمرو دياب يقدم أغاني استهلاكية تناسب العصر ولغة الشباب الحالي، ولكن الكينج محمد منير يحرص كل الحرص على تقديم أغاني تستمر وتناسب جميع الأجيال والأزمنة، لذا على المطرب عمرو دياب مراجعة نهجه الغنائي الاستهلاكي الحالي.

دراسة الهندسة

وأكد الموسيقار منير الوسيمي، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يتعامل مع عمرو دياب في أي عمل فني، على عكس محمد منير حيث تعامل معه في أكثر من عمل فني سابق.

حب الموسيقى 

وأضاف في حديثه، أنه كاد أن يقبل على الانتحار لشدة غضبه من حديث والده عن الموسيقى، حيث رفض والده التحاقه بدراسة الموسيقى، معبراً: "دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا، درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه، يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق".

منير الوسيمي الحياة بالخط العريض دراسة الهندسة الانتحار

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

آخرها 5 أعمال في موسم واحد.. محطات فى مسيرة “ميرهان حسين” الفنية

زوجة الرئيس الأمريكى بالحجاب فى الجامع الأزهر (صور)

الدخول بالمجان.. افتتاح سوق السيارات المستعملة بمدينة بنها غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى