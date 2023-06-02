الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحلم بقى واقع".. رحلة أسرة من الدويقة للأسمرات: كيف تغيرت حياتهم؟

أسرة من الدويقة
أسرة من الدويقة للأسمرات

قد يبدو شرب الشاي في البلكونة أمرا عاديا للكثير منا، لكنه بدا كحلم للسيدة مديحة حسين إحدى سكان منطقة الدويقة، التي عاشت حياتها وسط الصخب والعشوائيات والحرمان من أبسط الخدمات، والخوف من انهيار البيت في أي وقت.

هذا الحلم تحقق للسيدة مديحة، عنددما انتقلت إلى حي الأسمرات، وجدت نفسها في عالم آخر وكأنه عالم الأحلام، الذي ظنت أنه لن يتحقق يومًا، لكن ها هي تعيش الحلم، وجدت نفسها في حي راق، متوفر به جميع الخدمات، يمكنها ليس فقط إلحاق ابنها بمدرسة جيدة، لكن أصبح يجد ملعبًا يمارس فيه هوايته المفضلة لعب الكرة.

تحكي السيدة مديحة، تجربتها في الانتقال من حي الدويقة، لحي الأسمرات، قائلة: "من 7 سنين كنت ساكنة في الدويقة، كنا بنضطر نخرج نشيل مياه للبيوت، مفيش نوادي ولا مكتبات، المدارس بعيدة، السوق بعيد، حاليا أنا من سكان الأسمرات، في الأول كنت خائفة، لكن لما استلمنا الشقة، كنت عايزة اسجد لربنا مش متخيلة".

الأمر لم يقتصر على توفير السكن فقط، مديحة تعمل أيضًا في نفس الحي، في مجمع الخدمات تعلم السيدات كيف يبدأن عملهن الخاص، كما حصلت على دورات، وشاركت في حملة "أنت أقوى من المخدرات"، من خلال طرق الأبواب والتحدث إلى الشباب عن أهداف المبادرة وطرق العلاج الذي توفره الدولة بالمجان.

حي الاسمرات

مواد متعلقة

مؤسس "كتلة الحوار": هدفنا الاشتباك مع الأحداث وليس تسجيل مواقف

قريبا.. الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" على "الوثائقية"

الباز عن "هدم مساجد آل البيت": الناس تنكر ما تراه وتصدق أكاذيب السوشيال

عبدالمنعم سعيد: رفع حد سقف الدين أزمة سنوية داخل أمريكا

الخارجية الروسية: ندرس تصريحات سوليفان بشأن معاهدة نيو ستارت

المرأة في 30 يونيو.. قيادة ودعم ضد الجماعة الإرهابية (فيديو)

لقطات من خروج الشعب بالملايين في 30 يونيو لإنهاء حكم الإخوان

السيدة انتصار السيسى: أرحب بجيل بايدن فى بلدها الثانى مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

آخرها 5 أعمال في موسم واحد.. محطات فى مسيرة “ميرهان حسين” الفنية

زوجة الرئيس الأمريكى بالحجاب فى الجامع الأزهر (صور)

الدخول بالمجان.. افتتاح سوق السيارات المستعملة بمدينة بنها غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى