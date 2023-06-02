الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منير الوسيمي: شيرين وأنغام تستحقان لقب "صوت مصر"

الموسيقار منير الوسيمي،
الموسيقار منير الوسيمي،

قال الموسيقار منير الوسيمي، إن صوت شيرين عبد الوهاب يتمتع بالإحساس والتلقائية، بينما المطربة أنغام تعتمد في أعمالها الفنية على توظيف عقلها قبل إحساسها، ولكن في النهاية نحن أمام موهبة فنية لا نستطيع التقليل من قدرها على الإطلاق.

صوت الشرق 

وأكد “الوسيمي” خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يلقب الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ"أم كلثوم صوت الشرق"، ولهذا يتعين عليها التحكم في تصرفاتها العامة حفاظاً على هذا القدر الكبير الذي تمتلكه وصنعته بأعمالها الفنية التي لاقت إعجاب كبير من الجمهور العربي كافة.

صوت مصر

وتابع:" فيما يخص تريند السوشيال ميديا الخاص بتحديد صوت مصر، فأنا أعتقد أن شيرين وأنغام هما صوت مصر".

منير الوسيمي الموسيقار منير الوسيمي الحياة بالخط العريض شيرين عبد الوهاب صوت مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

آخرها 5 أعمال في موسم واحد.. محطات فى مسيرة “ميرهان حسين” الفنية

زوجة الرئيس الأمريكى بالحجاب فى الجامع الأزهر (صور)

الدخول بالمجان.. افتتاح سوق السيارات المستعملة بمدينة بنها غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى