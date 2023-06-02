منير الوسيمي: شيرين وأنغام تستحقان لقب "صوت مصر"

قال الموسيقار منير الوسيمي، إن صوت شيرين عبد الوهاب يتمتع بالإحساس والتلقائية، بينما المطربة أنغام تعتمد في أعمالها الفنية على توظيف عقلها قبل إحساسها، ولكن في النهاية نحن أمام موهبة فنية لا نستطيع التقليل من قدرها على الإطلاق.

صوت الشرق

وأكد “الوسيمي” خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يلقب الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ"أم كلثوم صوت الشرق"، ولهذا يتعين عليها التحكم في تصرفاتها العامة حفاظاً على هذا القدر الكبير الذي تمتلكه وصنعته بأعمالها الفنية التي لاقت إعجاب كبير من الجمهور العربي كافة.

صوت مصر

وتابع:" فيما يخص تريند السوشيال ميديا الخاص بتحديد صوت مصر، فأنا أعتقد أن شيرين وأنغام هما صوت مصر".