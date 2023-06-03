حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 3 يونيو 2023
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 3 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية.
عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة.
صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم.
الثور
مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.
صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.
الجوزاء
مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع.
عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك.
صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.
السرطان
مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة.
صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم.
الأسد
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص.
عاطفياً: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية.
صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام.
العذراء
مهنياً: لا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاً. الأمور لن تستمر على هذا النحو طويلاً.
عاطفياً: بعض النزاعات مع العائلة بسبب علاقتك بالحبيب. ابتعد عن المحيط بعض الشيء.
صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. أنت بحاجة إلى الهدوء والسكينة.
الميزان
مهنياً: تعيش يوما جيدا تحت تاثيرات القمر من القوس ما يجعلك تتقدم في مسيرتك المهنية بحيث يسود الحماسة والنشاط أجواء العمل وتتحدّد المواعيد بدقة.
عاطفياً: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات.
صحياً: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحاً قبل التوجه إلى العمل، تساعد على تليين العضلات.
العقرب
مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.
عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً.
صحياً: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.
القوس
مهنياً: يحمل اليك القمر في برجك الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك.
عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة.
صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر.
الجدي
مهنياً: انتقال القمر الى برج القوس يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.
عاطفياً: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.
صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.
الدلو
مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.
عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان.
صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك.
الحوت
مهنياً: تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا.
عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك.
صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة.