حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 3 يونيو 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 3 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية.

عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة.

صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم.

الثور

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.

عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.

صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

الجوزاء

مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع.

عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك.

صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.

السرطان

مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.

عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة.

صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم.

الأسد

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص.

عاطفياً: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية.

صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام.

العذراء

مهنياً: لا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاً. الأمور لن تستمر على هذا النحو طويلاً.

عاطفياً: بعض النزاعات مع العائلة بسبب علاقتك بالحبيب. ابتعد عن المحيط بعض الشيء.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. أنت بحاجة إلى الهدوء والسكينة.

الميزان

مهنياً: تعيش يوما جيدا تحت تاثيرات القمر من القوس ما يجعلك تتقدم في مسيرتك المهنية بحيث يسود الحماسة والنشاط أجواء العمل وتتحدّد المواعيد بدقة.

عاطفياً: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات.

صحياً: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحاً قبل التوجه إلى العمل، تساعد على تليين العضلات.

العقرب

مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.

عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً.

صحياً: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.

القوس

مهنياً: يحمل اليك القمر في برجك الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك.

عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة.

صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر.

الجدي

مهنياً: انتقال القمر الى برج القوس يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.

عاطفياً: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.

صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.

الدلو

مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.

عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان.

صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك.

الحوت

مهنياً: تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا.

عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك.

صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة.