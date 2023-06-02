الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: الأمهات أعمدة البيوت والرسول أوصانا بهن (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان الذي يكون بغير أم لا بد أن يساعده الناس، لأن وجودها أمر في غاية الأهمية، مؤكدًا أن الرسول الكريم أوصانا بالأمهات.

وأضاف الورداني، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الأم أساس وعمود في حياة الأبناء، ودون هذا العمود فإن حياة الأبناء تختل وينقصهم أمور كثيرة، ولذلك كانت تقول الأمهات “قلوبنا أحبتهم قبل أن تراهم أعيننا”.

وأوضح أن الأم حين تعرف بحملها فإنها تحب ما في داخل رحمها، فمن الطبيعي جدًا أن قلبها يدعو لأبنائها دائمًا في كل لحظة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس إسلامنا بالمصري الأمهات الأم أساس وعمود في حياة الأبناء دار الافتاء المصرية

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