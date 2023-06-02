الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضم 3 حفلات.. محمد محسن يستعد لجولة غنائية جديدة فى أوروبا

محمد محسن
محمد محسن

يستعد المطرب محمد محسن لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول الأجنبية، وذلك خلال شهر يونيو الجاري ومطلع شهر يوليو المقبل.

ويحيي "محسن" حفلا غنائيا ضخما بفرنسا يوم 23 يونيو الجاري، داخل أحد المسارح الشهيرة بباريس.

كما يحيي في اليوم التالي 24 يونيو، حفلا غنائيا بمدينة أوترخت بهولندا.

فيما يحيي المطرب محمد محسن في الأول من يوليو المقبل، حفلا غنائيا ضخما بتركيا على أحد المسارح الشهيرة بمدينة اسطنبول.

ومن المقرر أن يقدم محمد محسن خلال جولته الغنائية باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغنيات زمن الفن الجميل وعددًا من أعماله الغنائية الخاصة التي تحمل الطابع الفني الجاد، ومنها: "اسلمي يا مصر، الصهبجية، أغار من قلبي، كل ده كان ليه، أهو ده اللي صار، من زمان جدًا، غنوة ما بتكملش، العالية راسي، حضنك حياة، في قلبي مكان، حبات الندى، غنوة سلام، خايف أقول اللي فى قلبي، مضناك، أنا هويت، والله تستاهل يا قلبي، الشوق، ما تفوتنيش أنا وحدي، أنا أتوب عن حبك" وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال محمد محسن الغنائية

وطرح المطرب محمد محسن مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تَجَاوَز"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "تَجَاوَز" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية: 

“تَجاوَز وعدّي بدون التفات إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات لكلّ الدموع والسنين والحاجات هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي ماحدّش هيقدر يطبطب عليك، مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك، يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي.. ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك”.

المطرب محمد محسن محمد محسن جولة غنائية ت ج او ز أغنية ت ج او ز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وإجازات شهر يونيو

جيل بايدن فى القاهرة

رابط بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى