تضم 3 حفلات.. محمد محسن يستعد لجولة غنائية جديدة فى أوروبا

يستعد المطرب محمد محسن لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول الأجنبية، وذلك خلال شهر يونيو الجاري ومطلع شهر يوليو المقبل.

ويحيي "محسن" حفلا غنائيا ضخما بفرنسا يوم 23 يونيو الجاري، داخل أحد المسارح الشهيرة بباريس.

كما يحيي في اليوم التالي 24 يونيو، حفلا غنائيا بمدينة أوترخت بهولندا.

فيما يحيي المطرب محمد محسن في الأول من يوليو المقبل، حفلا غنائيا ضخما بتركيا على أحد المسارح الشهيرة بمدينة اسطنبول.

ومن المقرر أن يقدم محمد محسن خلال جولته الغنائية باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغنيات زمن الفن الجميل وعددًا من أعماله الغنائية الخاصة التي تحمل الطابع الفني الجاد، ومنها: "اسلمي يا مصر، الصهبجية، أغار من قلبي، كل ده كان ليه، أهو ده اللي صار، من زمان جدًا، غنوة ما بتكملش، العالية راسي، حضنك حياة، في قلبي مكان، حبات الندى، غنوة سلام، خايف أقول اللي فى قلبي، مضناك، أنا هويت، والله تستاهل يا قلبي، الشوق، ما تفوتنيش أنا وحدي، أنا أتوب عن حبك" وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال محمد محسن الغنائية

وطرح المطرب محمد محسن مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تَجَاوَز"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "تَجَاوَز" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية:

“تَجاوَز وعدّي بدون التفات إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات لكلّ الدموع والسنين والحاجات هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي ماحدّش هيقدر يطبطب عليك، مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك، يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي.. ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك”.