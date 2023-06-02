الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

ميرهان حسين
ميرهان حسين

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، عن اعتزالها الفن، وذلك في منشور كتبته عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع “إنستجرام".

وقالت ميرهان حسين: “تعبت.. وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم ءعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني.. تعبت.. لذلك أعتزل”.

كان آخر أعمال ميرهان حسين، فيلم “اتنين للإيجار” الذي عرض مؤخرا بالسينمات بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عزالعرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب، الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.

الفنانة مريهان حسين مريهان حسين انستجرام فيلم “اتنين للإيجار” “اتنين للايجار”

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