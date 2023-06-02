روبوتات للإغاثة.. ابتكار ياباني جديد لمواجهة تبعات الزلازل والأعاصير

وسعت اليابان استعداداتها لمواجهة الكوارث الطبيعية لتشمل الاعتماد على الربوتات، والتي توفر الطعام والشراب مجانًا في حالة حدوث زلزال أو إعصار.

وتابع تقرير نشرته الصحيفة اليابانية “لماينيتشي شيمبون”، أنه تم تركيب جهازين في مدينة أكو الساحلية الغربية، الواقعة في منطقة يقول علماء الزلازل إنها معرضة لزلزال قوي من المتوقع، يضرب وسط وجنوب غرب المحيط الهادئ في العقود القليلة المقبلة.

وأضاف أنه تم تركيب الروبتات، التي تحتوي على حوالي 300 زجاجة وعلبة من المشروبات الغازية و 150 مادة غذائية للطوارئ ، بما في ذلك المكملات الغذائية ، بالقرب من المباني التي تم تخصيصها كملاجئ للإخلاء.

والروبوتات مصممة لفتح وإتاحة محتوياتها مجانًا في حالة حدوث تحذير من هطول أمطار غزيرة ، أو أمر إخلاء بعد زلزال بقوة خمسة درجات أو أعلى على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ سبعة ، وفقًا .

وقالت الشركة المصنعة “إيرث كورب”، إن الآلات هي الأولى من نوعها في اليابان وواحدة من أكثر دول العالم نشاطًا زلزاليًا، حيث تسببت الأعاصير القوية المتزايدة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة.

في خطوة أخرى ، تم إنشاء آلة بيع مزودة بجهاز راديو يقوم تلقائيًا بإصدار عمليات البث في حالات الطوارئ في حديقة في طوكيو في وقت سابق من هذا العام.

ذكرت تقارير إعلامية أن الراديو سوف يتم تنشيطه عن طريق الزلازل التى سجلت 5 درجات أو أعلى على مقياس الشدة اليابانى ، وبث الإخلاء والمعلومات الحيوية الأخرى من محطة إذاعية محلية.

وأثار الخبراء مؤخرًا، لإمكانية حدوث "زلزال هائل" على طول حوض نانكاى ، قبالة ساحل المحيط الهادئ لليابان ، خلال العشرين عامًا القادمة من 50٪ إلى 60٪ ، وحوالي 90٪ في غضون الأربعين عامًا القادمة.