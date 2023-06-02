الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القندوسي: لا نعاني من ضغط المباريات.. والجماهير سلاحنا للفوز على الوداد

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أكد الجزائري أحمد القندوسي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر لا يعاني من ضغط المباريات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال القندوسي في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة قوية للغاية وكبيرة أمام الوداد في النهائي الأفريقي".

وأضاف: "لدينا حالة من التركيز الشديد من أجل حصد اللقب، والجماهير سلاحنا وتمنحنا دافعًا كبيرًا في مثل تلك المباريات".

وتابع: "ننتظر الكثير من جانب الجماهير في مباراة الوداد، فهي ما تمنحنا الدعم".

وأشار القندوسي إلى أن الأهلي لا يعاني من الإجهاد، وهناك تحضير جيد للمباراة النهائية، متمنيًا ظهور اللاعبين بشكل مميز وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحصد اللقب.

أحمد القندوسي الاهلى الوداد البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

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