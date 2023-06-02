الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة فى تصادم قطار بتوك توك بالبحيرة

مصرع 6 أشخاص
مصرع 6 أشخاص

لقي 6 أشخاص، منذ قليل، من أسرة واحدة مصرعهم، منذ قليل، إثر اصطدام قطار بضائع بخط "الأسكندرية- القاهرة"، بتوك توك بالقرب من مشروع عشرة بنطاق مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثث الضحايا لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام قطار بضائع بـ " توك توك"، أثناء عبور مزلقان شريط السكة الحديد بخط "القاهرة – الإسكندرية"، وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع"احمد عوض عبد الهادى" عمره سنه طفل وصول جثة هامدة ، "دعاء سامح الشبراوى ٢٥ سنة،"  اسماء سامح الشبراوى" ٢٧ سنة،"عبد الرحمن محمد"، " صبحى" ٦سنوات، "خليفه خميس ضيف الله" ٥٧ سنة،" محاسن صلاح الدانونى" ٦٢ سن وجمع الحالات تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى ابو المطامير المركزى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

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