10سنوات على أحداث 30 يونيو.. 15 مليار جنيه لدعم زيادة المعاشات التأمينية

عرضت فضائية "دي إم سي" تقريراً مفصلاً عن جهود الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، والجهود المبذولة في دعم ذوي المعاشات، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على أحداث 30يونيو.

رعاية ذوي المعاشات

وأكد التقرير أن الدولة المصرية قدمت الكثير من المبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات، والتي شملت مجموعة من البرامج الاجتماعية المكثفة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في ديسمبر 2014 بزيادة النسبة المقررة للمعاشات لتصبح 15%، كما أقر الرئيس عام 2015 بصرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.

زيادة المعاشات

وتابع: في يوليو 2016 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تصور بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، ليستفيد من الحد الأدني للمعاشات 2 مليون و624ألف مواطن.

كما أشار التقرير إلى أن الرئيس السيسي وجه أيضاً بزيادة الحد الأدني لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500جنيه، وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت حوالي 15مليار جنيه.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات بالتنسيق مع مجلس النواب، بينما في مارس 2020 تم ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.