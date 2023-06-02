"حاجه تشرف".. شقيقة الراحل نجيب سرور تشيد بمسرحية "ياسين وبهية" (فيديو)

قدم العرض المسرحي "ياسين وبهية" الذى يعرض على المسرح العائم بالمنيل، من إنتاج فرقة الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، ليلة استثنائية بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر والكاتب المسرحي الكبير الراحل نجيب سرور الـ 91.

وحرصت ميرفت سرور، شقيقة الشاعر الراحل، على حضور العرض المسرحي في ذكرى ميلاده الـ 91، مشيدة بفريق العمل، قائلة: "هو كان دائم الخوف أن ينساه أحد، هو دلوقتي عايش بينا، والنهارده روحه معانا، ومبسوطة جدًا من فريق العمل بأدائه الرائع، حقيقي قدمتم حاجه تشرف".

وأضافت شقيقة الشاعر الراحل: "أنا حضرتله مسرحيات كتير، لكن مكنتش بالرقي ده".

أبطال مسرحية "ياسين وبهية"

العرض المسرحي "ياسين وبهية" بطولة حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي، تأليف موسيقي وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مخرج مساعد أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ محمد عاشور، غناء: فتحي ناصر، استعرضات محمد بيلا، ومن تأليف الكاتب الكبير الراحل نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير.

أحداث مسرحية "ياسين وبهية"

تقع أحداث مسرحية "ياسين وبهية" في قرية "بهوت" إحدى قلاع الإقطاع قبل ثورة يوليو 1952، من خلال قصة حب بسيطة بطلاها الفلاح الفقير “ياسين” وابنة عمه "بهية"، اللذان تربيا معا وربطهما الحب وتعاهدا علي الزواج في ظل نخلتين متعانقتين لكن الحلم يتبدد فجأة إذ يستدرج الباشا الإقطاعي بهية إلى قصره لتعمل في خدمته، فيهرع ياسين وشباب القرية إلى إنقاذها من الذل والعار، وتنشب معركة ضارية بين الفلاحين وحرس الباشا، فيحترق القصر انتقاما لبهية، بينما يبذل ياسين حياته ثمنا للدفاع عن شرف بهية، ويسدل الستار علي بهية التي تجلس في ظل النخلتين وقد ملك الأسي قلبها.

معلومات عن الشاعر الراحل نجيب سرور

ولد الشاعر نجيب سرور في الأول من يونيو عام 1932، ولقب بـ "شاعر العقل"، وله عدد من الأعمال الشعرية، واستمرت حياته الفنية والأدبية والسياسية قُرابة الأربعة عشر عامًا حتى وفاته.