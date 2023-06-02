أستاذ دراسات دولية: مخاوف أوروبية بشأن المبادرة الصينية حول الأزمة الأوكرانية

قال الدكتور شامر الشامر، أستاذ الدراسات الدولية، إن المبعوث الصيني للأزمة الأوكرانية أكد أن هناك رغبة لدى موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا يعني أنه لا يريد أن يقول بشكل مباشر إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لا ترغب في التوصل للسلام في كييف.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد أستاذ الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف أوروبية حول المبادرة الصينية، التي تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا دون خروج الجيش الروسي من كييف، لأنهم يعلمون أن بكين ليست طرفا محايدا في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا فهي تخشى كثيراً على وضعها الدولي.

الهجوم الروسي

وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة وكان موقف بكين تجاه الحرب الروسية الأوكرانية واضحاً جلياً، حيث أدانت من قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تفهمت المبررات الروسية في هذا الهجوم، والمتمثلة في اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية.