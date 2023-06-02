غلق 89 منشأة وضبط 5341 حالة إشغال خلال أسبوع فى الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع عدد 89 منشأة، والتحفظ على عدد 5341 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1602 محضر متنوع بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 285 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال بيان اليوم أنه اعتبارا من 27 حتى 31 مايو 2023 تم تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بحي العامرية ومركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وكلف المحافظ، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مؤكدا أن استرداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ 21 مستمرة بشكل يومي، وأنه منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للموجة تم تنفيذ 13 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة منها 8 قرارات لاسترداد أراض تابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية 13.03سهم و1 قيراط و4 قرارات لاسترداد أراض تابعة لمديرية الزراعة بمساحة 1700م2 بنطاق حي العامرية ومركز ومدينة برج العرب.