درجة الحرارة تشعل "تويتر" في مصر.. ملايين المتفاعلين كل دقيقة

لا حديث حاليًا يشغل المصريون يعلو على الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى معدل ربما لم تشهده البلاد من قبل، ليفتقد المصريون العبارة التي درسوها ونشأوا عليها عن طقسها وهي "حار جاف صيفًا معتدل ممطر شتاءً"، ويتساءلون أين ذهب هذا الطقس؟

لذلك سجلت حاليًا عبارة #ارتفاع_درجات_الحرارة ومع الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة معدل مرتفع هو الأخر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما أكدته عدد من أدوات تحليل البيانات.

فباستخدام أداة تحليل البيانات track my hashtag تبين تداول 100 منشور ذكرت فيه عبارة ارتفاع درجات الحرارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصل إلى 7610457 متفاعل، كما بلغت ذروة التفاعل مع المنشورات في الساعة الثانية عشر ظهرًا بواقع 15 تغريدة.

ومثلت التغريدات نسبة (55.00%) من إجمالي التغريدات، أما إعادة التغريدات بلغت نسبة (40.00%) بينما جاءت الردود على التغريدات بمعدل 5.00% فقط.

وجاءت تعليقات عدد من المتابعين لتنقل التحذيرات التي تداولتها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وهي أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة .. هيئة الدفاع المدني والإسعاف تؤكد على أصحاب المنشآت الصناعية التقيد بالاشتراطات الوقائية".

وبالبحث في الموضوعات التي احتلت أوائل عمليات البحث "جوجل ترند"، تبين أنه خلال هذا اليوم وصلت ذروة الاهتمام بالحديث عن "ارتفاع درجات الحرارة"، في ساعة مبكرة من اليوم وهي الساعة الخامسة صباحًا إذ وصل إلى الحديث من خلال تداول 100 تغريدة.

أما عن أكثر المحافظات التي تداولت الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة جاءت القاهرة في المقدمة بنسبة 100%، بينما احتلت الجيزة الحديث بنسبة 77% من سكانها، وجاء 42% من أهل محافظة الإسكندرية ليتداولوا بينهم الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة.

ومصر تتعرض حاليًا لموجة من الارتفاع في درجات الحرارة إذ وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، كما شهدت أمس عاصفة ترابية قوية نتج عنها سقوط إحدى الإعلانات على الطرق والكباري، كما تسبب في وفاة إحدى السيدات، وإصابة العديد من الأشخاص.

ومن جهتها كانت هيئة الأرصاد الجوية فسرت ذلك بأن البلاد تتعرض للمرة الأولى فى ربيع ٢٠٢٣ إلى منخفض حرارى (خماسينى) يومى الخميس والجمعة "1و2 يونيو"، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

كما أكدت أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.