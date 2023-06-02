ورش عمل توعوية للعاملين بوزارة الآثار عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لمديري الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.

واستعرضت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية والخطوات التنفيذية لتفعيلها، كما تم فتح باب النقاش والحوار والاستماع إلى آراء ورؤى ومقترحات الحضور بشأن هذه الاستراتيجية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من ورش العمل التوعوية تنظمها الوزارة للمديرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة والهيئات التابعة لها، لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومسارات العمل خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتحقيق النمو السريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين 25% و30% سنوياً للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.