السيدة انتصار السيسى تستقبل جيل بايدن

استقبلت السيدة انتصار السيسي، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، فور وصولها إلى مصر في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

وكتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة، موجهة الشكر للسيدة انتصار السيسي: "شكراً لكم على الترحيب الحار في مصر (أم الدنيا)".

وكانت قد كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن أن مصر المحطة الثانية لجولة" بايدن" والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل جيل بايدن البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة، موضحة أن قرينة الرئيس الأمريكى ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.