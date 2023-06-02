الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في حب كتاب الله.. شقيقان من ذوي الهمم يحصدان مراكز متقدمة بمسابقة شيخ الازهر

المسابقة
المسابقة

حصد شقيقان من محافظة الشرقية، المركزين الأول والرابع فى مسابقة شيخ الأزهر، فى حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وحصد الطالب محمد وائل غريب، على المركز الأول فى المستوى الثانى لمسابقة شيخ الأزهر، و حصلت شقيقته الكبرى إيمان، على المركز الرابع فى المستوى الأول من المسابقة عن حفظ القرآن كاملا مع حسن التلاوة.

“إيمان" و"محمد ” هما شقيقان من ذوى الهمم، الشقيقة الكبرى طالبة بالصف الثالث الثانوى، ومحمد بالصف السادس الإبتدائى، حُرما من نعمة البصر، و عوضهما الله بالبصيرة، وهما من أبناء قرية منشأة صهبرة، بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، حفظا القرآن الكريم من صغرهما، وأتقنا أحكام تجويده، و قرر الوالدان تتويج موهبتهما فى القرآن، بالتعليم والإتقان التام

وقال والد الطالبين، أن إيمان أتمت حفظ القرآن فى الثامنة من عمرها، ودرست التجويد والأحكام بالقراءات العشرة الصغرى وحصلت على الإجازة فى الثانية عشر من عمرها، وتدرس القراءات الكبرى مع الشيخ ناصر رجب، و شقيقها الأصغر «محمد» 12 عاما، الطالب بالصف السادس بمعهد أزهرى، أتم حفظ القرآن فى الثامنة ودرس التجويد، وشارك فى العديد من المسابقات، وحصل على المراكز المتقدمة

شارك الشقيقان فى العديد من المسابقات على مستوى الازهر والأوقاف داخل محافظتهما الشرقية، وحصد أكثر من مرة المراكز الأولى فى حفظ القرآن، وحصدت شقيقته المركز الأول على مستوى الجمهورية 10 مرات فى الحفظ والصوت الحسن، وشاركت فى مسابقة دولية لحفظ القرآن، وحصلت فيها على المركز الرابع عالمى، وحصلت العام الماضي على العام الأول عالميا بمسابقة الرسالة

ويراجع الطالبان القرآن يوميا، مع استذكار دروسهما، ويحب الطالبان الإستماع إلى كبار مشايخ التلاوة ويتعلمان منهم

وقد شارك الطالبان فى مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم والتى يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب الرواق الأزهري، بهدف اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة

المسابقة ايمان
المسابقة ايمان
مسابقة شيخ الأزهار فاقدرى البصر حافظة الشرقية شقيقين الفوز بالمسابقة

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