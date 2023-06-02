الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكرملين: طموحات كييف بالانضمام لحلف الناتو تؤكد عدم رغبتها في حل الأزمة

الكرملين
الكرملين

أكد الكرملين، أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستسبب مشاكل لسنوات عديدة مقبلة، وروسيا ستحمي أمنها ومصالحها.

وقال الكرملين، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، طموحات كييف في الانضمام لحلف الناتو تؤكد عدم رغبتها في حل المشاكل على طاولة المفاوضات.

وفي وقتٍ سابق، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الغالبية العظمى من الروس تدعم رئيس الدولة فلاديمير بوتين، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، تعليقًا على المساعدة التي قدمها المواطنون الروس العاديون للعملية العسكرية الخاصة، "كما نعلم، فإن الغالبية العظمى من الروس تدعم الرئيس بشكل كامل والعملية العسكرية الخاصة وأولئك الأبطال الذين يشاركون فيها".

كما أشار إلى أنه اتضح ذلك من خلال المساهمات الرائعة التي قدمها ملايين الأشخاص، سواء بشكل فردي أو عبر قنوات مركزية، مثل الجبهة الشعبية لعموم روسيا أو المنظمات التطوعية الأخرى.

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