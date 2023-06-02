برلمانى: الخبرات المصرية حجر أساس لدعم المسارات التنموية فى إفريقيا

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وفي ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل»، موضحًا أن الخبرات المصرية دائمًا فى خدمة الأشقاء وحجر أساس لدعم مسارات التنمية فى القارة الإفريقية.

وأشار "البدري" فى بيان له اليوم الجمعة، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو مستدام.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: المنظومة تسهم فى تحمل الدولة أعباء المرض عن المواطنين، وبجودة عالية من خلال إتاحة حرية اختيار مقر تلقي الخدمة سواءً من القطاعين العام والخاص، مثمنًا تلك الخطوة خاصة أن إفريقيا تعد امتدادًا طبيعيًا لمصر.

وشدد النائب محمد صلاح البدري أننا لن ندخر جهدًا في توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية في القارة الإفريقية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قد أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وفى ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي.

وشدد على أن إفريقيا تعد امتدادًا طبيعيًا لمصر، وأننا لن ندخر جهدًا في توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية في القارة الإفريقية.