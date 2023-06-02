اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور المجتمعي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش الصالون، الملفات التي تم مناقشتها خلال جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، الخاصة بالصحة وقضايا الشباب والأسرة والتماسك المجتمعي، والتعليم والبحث العلمي.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، نيفين عبيد، مقرر لجنة القضايا السكانية، النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد خصص أولى الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والذي تم عقدها خلال الفترة الماضية وتناولت جلستان، موضوع التعليم قبل الجامعي والمدرج على جدول أعمال لجنة التعليم، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة الممتدة التحديات التي يواجهها التعليم في مصر، ومن بينها أجور المعلمين وتسرب الطلاب والكثافة الطلابية وتوفير المدارس، فضلًا عن افتقار بعض المدارس للتطور التكنولوجي، ومحدودية المدارس في المناطق الحدودية، وضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية، وزيادة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وفي السياق ذاته، اقترح المتحدثون ضرورة عمل تعديلات تشريعية من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية في مصر والنهوض بها، وإعادة هيكلة التعليم وحوكمته، وعمل مؤسسة تنظم إعداد القيادات، وإنشاء جهاز على المستوى القومي يرتب أهداف التعليم ومسارات تمويله وأولوياته.