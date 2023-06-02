الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنزانيا تعلن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ

فيروس ماربورغ
فيروس ماربورغ

أعلنت تنزانيا، الجمعة ، انتهاء تفشي فيروس ماربورغ المميت، بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية.
وسُجّلت 9 حالات، 8 منها مؤكدة وواحدة محتملة، وست حالات وفاة جراء تفشي الحمى النزفية التي أُعلن عنها أول مرة أواخر مارس، بحسب بيان منظمة الصحة.

وكان ذلك أول تفش من نوعه في تنزانيا، الدولة الواقعة بشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها نحو 62 مليون نسمة.
وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة، ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد، وهو من سلالة الفيروسات التي تشمل أيضا إيبولا الذي ضرب إفريقيا مرات عدة.

ويصل معدل الوفيات بماربورغ إلى 88 بالمئة من الإصابات، وفق منظمة الصحة العالمية.
وثبت شفاء آخر حالة مؤكدة بماربوغ في تنزانيا في 19 أبريل، ما أطلق العد العكسي الإلزامي البالغ 42 يوما قبل الإعلان عن انتهاء تفشي الفيروس، بحسب المنظمة، ولا توجد لقاحات له أو علاجات مضادة للمصابين تمت الموافقة عليها.

تنزانيا فيروس ماربورغ ماربورغ منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية

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