نقص الغذاء وتدهور الأمن.. السودان يعانى أزمة إنسانية حادة

يعاني أهالي السودان أزمة إنسانية حادة وأعمال نهب ونقص وتدهور الوضع الأمني، جراء الاشتباكات التي حدثت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرًا.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الوضع في السودان وما وصل إليه بعد كل تلك الأحداث الساخنة هناك، حيث ما زال شبح الأزمة الطاحنة يخيم على السودان.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان متردية، حيث إن الوضع الأمني المتدهور في مناطق عدة في السودان انعكس على تأمين المساعدات الغذائية لملايين المدنيين هناك.

وأدى هذا الوضع إلى أزمة إنسانية حادة في ظل تفشي أعمال النهب ونقص الغذاء والإمدادات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي.

كما أوضح التقريرأن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كشف عن تعرض أحد مستودعاته في ولاية شمال كردفان لهجوم من جماعات مسلحة مجهولة الهوية، الأمر الذي أدى لفقدان كمية كبيرة من المواد الغذائية، حيث كان يحتوي المستودع على مواد غذائية تكفي لإطعام 4 ملايين و400 ألف شخص.

ومنذ بدء الأزمة قبل أكثر من 45 يومًا أعلن برنامج الغذاء العالمي عن سرقة 14 ألفًا و600 طن من المواد الغذائية من مستودعاته التي تشكل ربع احتياطياته الغذائية في السودان.

وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أرسلت الأمم المتحدة 100 شاحنة محملة بـ2600 طن من الإمدادات إلى مناطق مختلفة في ولايات السودان، منها العاصمة الخرطوم.