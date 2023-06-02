الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": التوظيف بالشركات الأمريكية يفوق التوقعات ونمو الأجور يتباطأ (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد التوظيف بالشركات الأمريكية يفوق التوقعات ونمو الأجور يتباطأ.

وأشار التقرير إلى أن نمو التوظيف بالشركات الأجنبية خلال الشهر الماضي تجاوز جميع التوقعات، مما يسلط الضوء على استمرار دعم سوق العمل القوية في الاقتصاد.

وارتفعت كشوف الأجور في القطاع الخاص بـ278 ألف وظيفة، بعد زيادتها الملقحة في إبريل بواقع 291 ألف وظيفة، وفقًا للأرقام التي نشرها معهد أبحاث ADP بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي.

وقاد قطاعا الترفيه والضيافة، زيادة التوظيف في مايو، كما زادت قطاعات التعليم والبناء والتجارة والنقل أيضًا لعدد الموظفين، حيث تركزت الزيادات في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، بينما كانت المنطقة الوحيدة التي فقدت وظائف هى جنوب البلاد.

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