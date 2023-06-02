الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

ارشيفية
ارشيفية

أصيب مواطن بطلق ناري، الجمعة، في ظروف غامضة بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلق ناري في القدم، في ظروف غامضة بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة والسلاح المستخدم.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مواطن طلق ناري قرية الزوايدة مركز نقادة محافظة قنا المستشفى اللواء مدير أمن قنا

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