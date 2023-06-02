الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذهبيتان وفضية لمصر فى بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أحرز منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة، مع بداية منافسات اليوم الثاني لبطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري.

توج حسان حفني، لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي، بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 5"، وتعد ذهبية حسان حفني هي الذهبية الأولى للبعثة المصرية في البطولة، وتوج سامح عيد بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 4"، فيما حقق عبدالرحمن عبدالوهاب فضية التصنيف "كلاس 10". 

وتشارك مصر في البطولة بـ14 لاعبا ولاعبة هم: سيد سيكا، سامح عيد، حسان حفني، عبدالرحمن عبدالوهاب، خالد عبدالسلام، إبراهيم حمدتو، حسام حسنى، أحمد المحصى، فايزة محمود، هناء حماد، فوزية الغمري، هاجر الدسوقي، سماح عبدالعزيز، ولمياء شحاتة. 

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا جمال زينهم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، والمشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة 118 لاعبا ولاعبة من 17 دولة هي: الجزائر- كندا- كوت دي فوار- مصر- قبرص- فرنسا- بريطانيا- الهند- إيران- العراق- الأردن- كوريا الجنوبية- السعودية- الكويت- هولندا- سلوفاكيا- بلغاريا.

وتعد البطولة إحدى الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024

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اتحاد تنس الطاولة إبراهيم حمدتو الدولية لتنس الطاولة السعودية الميدالية الذهبية تنس الطاولة منتخبنا الوطنى

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