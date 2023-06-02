الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "شباب الأحزاب": "الأعلى للتعليم والتدريب" سيجمع كل الجهات المنوطة بالتعليم في مصر

جريدة الدستور

قال محمود ألماظ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي تمت إحالته للحوار الوطني سيجمع كل الجهات المنوطة بالعملية التعليمية في مصر مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

وأضاف ألماظ خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تقدم بمقترح لإنشاء مفوضية للتعليم، مشيرًا إلى أن تصنيف مصر العالمي في التعليم ارتفع مؤخرًا وهذا يدل على أن هناك جهد مبذول من قبل الوزارة.

كما أكد أن هناك خطة تقدم بها لمدة 10 سنوات وستتم المحاسبة كل سنتين من أجل النهوض بالتعليم، موضحًا أن هناك إشكالية في المجتمع المصري وهي خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول تخصصات آخرى، وهو ما يحتاج إلى تصنيف لهذه التخصصات، بحيث يتم فتح كليات وأقسام مرتبطة بسوق العمل بشكل أكبر.

الأعلى للتعليم الأعلى للتعليم والتدريب قانون الأعلى للتعليم محمود ألماظ برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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