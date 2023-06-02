الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب: ندعم أندية الفتاة ونسعى لتعليم الفتيات التسويق الإلكترونى

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

 أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة للمبادرات المجتمعية لأهميتها في ترسيخ مفاهيم توعوية للمجتمع، مشيرًا إلى دور أندية الفتاة في مساندة المجتمع، ودفعها للحركة الاقتصادية التي تشكل دور مهم في كل عناصر المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- "إدارة الفتاة والمرأة، والإدارة الكشفية والإرشادية- إدارة التطوع"، تحت عنوان "ساند" حول التغيرات الاجتماعية "، أدارها الداعية أسامة قابيل إمام مسجد الشرطة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

وفي كلمته، أوصي صبحي بالتفكير في كل التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أهمية دور الحرف اليدوية باعتبارها تجارة يجب تسويقها ودعمها داخل وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية، مؤكدًا سعي وزارة الشباب والرياضة لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات.

ومن جهته، أشاد الداعية أسامة علي بدور ووزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من خلال مشاريعها المتنوعة التي تتيحها للشباب وخاصة الفتيات، مؤكدًا أهمية التركيز على الهدف وتطوير الذات وكيفية مواكبة التغيرات العالمية التي طرأت على مجتمعنا من خلال تطوير أفكارنا، واستثمارها لخدمة بلادنا مثل المنتجات المميزة التي تنتجها المحافظات، متطرقًا إلى أهمية الوقت وتنظيمه واستغلاله بالشكل الأمثل في تعلم شيء مفيد وعمل إضافة وعطاء جديد.

واختتمت الندوة بمشاركات من الحضور تناولت عددًا من الأسئلة والمناقشات التي كانت من أهمها المعوقات التي تواجه الفتيات في تسويق منتجاتهن، ودعم وسائل الإعلام لمفهوم المنتجات اليدوية.

وخلال الفعاليات تميت إقامة معرض مفتوح للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية لأندية الفتاة، على هامش تدشين وزارة الشباب والرياضة منحة الزعيم عبدالناصر الدولية النسخة الرابعة التي تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم.  

وشهد المعرض منتجات أندية الفتاة بمديريات الشباب بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، الشرقية، أسيوط، المنيا، الفيوم، وتنوعت المعروضات بين منتجات خيامية، طباعة على القماش، بردي، إكسسوارات، ديكوباج، شنط يدوية، تريكو، تحف سيراميك، أوميجرومي، منتجات جلود، خرز، نسيج، إكسسورات نحاسية.

وزير الشباب والرياضة ندعم أندية الفتاة ونسعي لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات الفتاة نسعي لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أندية الفتاة ونسعي لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

بسبب العاصفة الترابية.. مصرع سيدة سقط عليها جزء من سور منزلها بفايد

إزالة 126 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

ضبط سيارة نقل محملة بـ9 أطنان قمح مسوس قبل توريده بأسيوط

خلال اجتماع أصدقاء تجمع بريكس.. شكرى: دور مصر مستمر لتعزيز مصالح الدول النامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس