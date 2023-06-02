وزير الشباب: ندعم أندية الفتاة ونسعى لتعليم الفتيات التسويق الإلكترونى

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة للمبادرات المجتمعية لأهميتها في ترسيخ مفاهيم توعوية للمجتمع، مشيرًا إلى دور أندية الفتاة في مساندة المجتمع، ودفعها للحركة الاقتصادية التي تشكل دور مهم في كل عناصر المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- "إدارة الفتاة والمرأة، والإدارة الكشفية والإرشادية- إدارة التطوع"، تحت عنوان "ساند" حول التغيرات الاجتماعية "، أدارها الداعية أسامة قابيل إمام مسجد الشرطة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

وفي كلمته، أوصي صبحي بالتفكير في كل التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أهمية دور الحرف اليدوية باعتبارها تجارة يجب تسويقها ودعمها داخل وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية، مؤكدًا سعي وزارة الشباب والرياضة لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات.

ومن جهته، أشاد الداعية أسامة علي بدور ووزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من خلال مشاريعها المتنوعة التي تتيحها للشباب وخاصة الفتيات، مؤكدًا أهمية التركيز على الهدف وتطوير الذات وكيفية مواكبة التغيرات العالمية التي طرأت على مجتمعنا من خلال تطوير أفكارنا، واستثمارها لخدمة بلادنا مثل المنتجات المميزة التي تنتجها المحافظات، متطرقًا إلى أهمية الوقت وتنظيمه واستغلاله بالشكل الأمثل في تعلم شيء مفيد وعمل إضافة وعطاء جديد.

واختتمت الندوة بمشاركات من الحضور تناولت عددًا من الأسئلة والمناقشات التي كانت من أهمها المعوقات التي تواجه الفتيات في تسويق منتجاتهن، ودعم وسائل الإعلام لمفهوم المنتجات اليدوية.

وخلال الفعاليات تميت إقامة معرض مفتوح للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية لأندية الفتاة، على هامش تدشين وزارة الشباب والرياضة منحة الزعيم عبدالناصر الدولية النسخة الرابعة التي تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم.

وشهد المعرض منتجات أندية الفتاة بمديريات الشباب بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، الشرقية، أسيوط، المنيا، الفيوم، وتنوعت المعروضات بين منتجات خيامية، طباعة على القماش، بردي، إكسسوارات، ديكوباج، شنط يدوية، تريكو، تحف سيراميك، أوميجرومي، منتجات جلود، خرز، نسيج، إكسسورات نحاسية.