"الشباب والرياضة" تنظم ندوات توعوية حول الاستخدام الصحيح لـ "السوشيال ميديا"

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، سلسلة من الندوات التوعوية لشباب مراكز الشباب، تحت شعار "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية.

وشملت السلسلة تنفيذ ندوة بمحافظة الغربية بمركز شباب متاحة، حاضر فيها الدكتور أحمد خضر - أستاذ علوم الحاسبات والبرمجيات، وتم تنفيذ ندوة أخري بمحافظة الإسماعيلية بمركز شباب السلام، أدارها الدكتور ياسر فضة - إعلامي ومحاضر تنمية بشرية.

وفي محافظة البحيرة، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب دمنهور، ألقاها محمود فريج - مدرب تنمية بشرية ومسؤول الدعم الفني والربط الإلكتروني.

وتناولت الندوات عددًا من المحاور منها ( تعريف مواقع التواصل الإجتماعي، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، إيجابيات منصات التواصل الاجتماعي)، بالإضافة إلى مناقشة كيفية اختيار البرامج المناسبة والفعالة والآثار السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي ومنها قتل الإبداع لدى الشباب، وعزوف الكثير عن القراءة وإهدار وقتهم أمام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوصت الندوات بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء استخدامها لتلك المواقع، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الاستخدام الأمثل لهذه المواقع.

يذكر أن الندوات تهدف إلى تعريف الشباب ببعض الإرشادات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعّال شخصيًا ومهنيًا، وتدريب العقل على التواصل الاجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهميًا.