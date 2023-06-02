عضو التنسيقية: الهوية الوطنية ليست للوجاهة وتمس سلامة المجتمع

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الهوية ليست فرعية أو من باب الوجاهة الاجتماعية، لكنها مرتبطة بشكل أساس بسلامة المجتمع؛ لأنها السمات التي تميز أي مجتمع عن غيره.

وأضاف مبارك في حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الهوية إن اهتزت فقد الشباب انتماءه واعتزازه ببلده، مشيرًا إلى أن المجتمع يتعرض لمخاطر كثيرة جدًا مثل التفكك ودخول قيم غريبة على الشباب تجعل المجتمع تنتشر فيه ظواهر سلبية تمس سلامة المجتمع.

وأشار إلى أن هوية الأمة المصرية تكونت عبر تراكم آلاف السنوات، هي محصلة إرثه الثقافي والحضاري وعاداته وتقاليده ومعتقداته.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحضارة تقوم على قيم إنسانية وقيم الحق وقيم الأخلاق والتعاون وحب البلد والتضحية من أجلها والانتماء والاعتزاز والفخر بها، وعندما تكون الهوية الوطنية مشوشة يُخلق عند الأجيال عدم الاعتزاز بوطنهم وعدم الفخر به، ويكون من السهل دخول قيم إلى المجتمع لا تنتمي إليه، وتكون مضرة به تحت شعارات براقة.