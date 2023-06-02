الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1223 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

القافلة
القافلة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية، التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 وأوض1ح محافظ بني سويف أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية العجرة مركز ببا، مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،الجراحة ،النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1223مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان،  و70 حالة بمعمل دم، معمل طفيليات 44 حلة، حالات الأشعة 13 حالة، إصدار2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 21 حالة.

- عقد ندوات للتثقيف الصحي ضمن فعاليات القافلة

وعلى هامش  القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

الالتهاب الكبدي الفيروسي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطفيليات المعوية والبلهارسيا القوافل العلاجية المناطق الأكثر احتياجا بني سويف

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