الكشف على 530 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة في قرية المجد بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ومؤسسة راعي مصر، قافلة سكانية شاملة بمركز شباب المجد وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 530 حالة ما بين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال بالإضافة إلى إجراء تحاليل لـ 25 حالة و عمل نظارات لـ 38 حالة وتحويل 3 حالات لإجراء عمليات المياه البيضاء.

كما تم مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة وتم تقديم الخدمة الطبية لـ 35 حالة مابين كشف ومشورة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا.

وقامت مديرية الطب البيطري برش وتجريع 300 رأس ماشية ، وتماستكتاب 13مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة، وقامت مديرية أوقاف البحيرة بإلقاء محاضرة حول خطورة الزيادة السكانية وكيفية الاختيار الصحيح للزوج،و تم تقديم ورش رسم وتلوين للأطفال، كما تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.