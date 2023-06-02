الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة نقل محملة بـ 9 أطنان قمح مسوس قبل توريده بأسيوط

ضبط سيارة محملة بقمح
ضبط سيارة محملة بقمح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط سيارة بناحية قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط محملة بـ 9 طن قمح قديم من الموسم الماضي به حشرات "سوس"، قبل توريده لشونة منفلوط وصوامع التخزين بعرب العوامر وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد على استمرار تكثيف الحملات التموينية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وضبط معدومي الضمير من بعض التجار الذين يتاجرون بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب طائلة من خلال ترويجهم لقمح مسوس بالأسواق باعتباره قمح سليم على الرغم من مخاطره الكبيرة على صحة الانسان.

- التوجيه بتنفيذ حملات تفتيشية دورية لضبط الأسواق والتصدي لأية محاولات الغش التجاري 


كان محافظ أسيوط قد وجه وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتنفيذ حملات تفتيشية دورية لضبط الأسواق والتصدي لأية محاولات الغش التجاري ومحاربة المتلاعبين بقوت المواطنين وصحتهم وضبط أية أقماح محلية خارج منظومة التوريد بالمطاحن الحكومية والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين وعدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة.


من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف ومشاركة العقيد وائل نجاتي وكيل مباحث التموين ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط،  أسفرت عن ضبط 9 طن قمح قديم من الموسم الماضي وبه حشرات سوس محملة على سيارة نقل بناحية قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط قبل توريده لشون منفلوط وصوامع التخزين بعرب العوامر وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وجاري العرض على النيابة العامة.


وأضاف إلى الحملات الدورية المفاجئة على مراكز التخزين والتجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجان استلام الأقماح بالشون والصوامع وفقًا للضوابط التي تم وضعها من الدولة.

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الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الشون والصوامع الضبط القضائي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الكميات المضبوطة الوحدات المحلية تحرير محاضر تحقيق مكاسب تكثيف الحملات التموينية حماية المواطنين

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