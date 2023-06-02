الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ هندسة طرق: لمسنا طفرة في قطاع الطرق بعد ثورة 30 يونيو

جريدة الدستور

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تعمل الدولة عليها.

وأضاف مهدي خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية أن سقف طموحنا في قطاع النقل مرتبط بسقف طموح الدولة والمشروعات التنموية التي تنفذها، مؤكدًا أنه لا يمكن عمل مشروعات عمرانية أو تنمية سياحية أو استغلال الموارد الطبيعية مثل المناجم والمحاجر أو عمل مناطق صناعية دون وجود شبكة مواصلات قوية.

وتابع: "لمسنا بعد ثورة 30 يونيو حدوث طفرة في قطاع الطرق وتم إطلاق المشروع القومي للطرق الذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا".

واستكمل: "كل محافظات الجمهورية أصبح لها ظهير تنموي بعد ثورة 30 يونيو بسبب شبكة المواصلات"، موضحًا أن كل المحافظات ومنها محافظات الصعيد أصبحت مستقلة بذاتها وليست طاردة للسكان كما كان في السابق.

وأشار إلى أنه في الماضي كان أهالي الصعيد يذهبون إلى المدن الكبرى بحثًا عن التعليم والصحة وفرص عمل أفضل، ولكن حظها من التنمية الآن أصبح مثل المحافظات الكبرى بسبب محاور النقل التي تم إنشاؤها.

قطاع الطرق إنجازات الدولة في قطاع الطرق الدكتور حسن مهدي برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

ماتت زوجته فألقى بنفسه من السادس فى الإسكندرية

بسبب "موبايل".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة

أتوبيسات لنقل ركاب قطار الإسماعيلية بعد خروجه عن مساره.. ولا إصابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس