أستاذ هندسة طرق: لمسنا طفرة في قطاع الطرق بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تعمل الدولة عليها.

وأضاف مهدي خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية أن سقف طموحنا في قطاع النقل مرتبط بسقف طموح الدولة والمشروعات التنموية التي تنفذها، مؤكدًا أنه لا يمكن عمل مشروعات عمرانية أو تنمية سياحية أو استغلال الموارد الطبيعية مثل المناجم والمحاجر أو عمل مناطق صناعية دون وجود شبكة مواصلات قوية.

وتابع: "لمسنا بعد ثورة 30 يونيو حدوث طفرة في قطاع الطرق وتم إطلاق المشروع القومي للطرق الذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا".

واستكمل: "كل محافظات الجمهورية أصبح لها ظهير تنموي بعد ثورة 30 يونيو بسبب شبكة المواصلات"، موضحًا أن كل المحافظات ومنها محافظات الصعيد أصبحت مستقلة بذاتها وليست طاردة للسكان كما كان في السابق.

وأشار إلى أنه في الماضي كان أهالي الصعيد يذهبون إلى المدن الكبرى بحثًا عن التعليم والصحة وفرص عمل أفضل، ولكن حظها من التنمية الآن أصبح مثل المحافظات الكبرى بسبب محاور النقل التي تم إنشاؤها.