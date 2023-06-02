الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الاستشراق هيمنة مستمرة".. "القومي للترجمة" يكشف الأعلى مبيعا لشهر مايو

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر مايو 2023، وقد تصدرت القائمة الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة.. المؤرخون أنجلو أمريكيون ومصر الحديثة"، والتي تم إطلاقها  مؤخرًا في احتفالية أقامها المركز في ١٨ مايو الماضي بحضور  المفكر الكبير بيتر جران مؤلف الكتاب ومترجمة الكتاب سحر توفيق و مراجع الكتاب المؤرخ الكبير عاصم دسوقي.

‎وفي المركز الثاني، يأتي كتاب "الأفريكانية" من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم، وفي المركز الثالث "دراسات عن المماليك في مصر" من تأليف ديفيد اّيالون و من ترجمة علي السيد علي.

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "أهل التشريع وأهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين"، "الكوزموبوليتانية السكندرية"، "المنطق: نظرية البحث" ،"مغامرة المنهج"،"المادة والعقل:بحث فلسفي"، "نهب المصريين: قصة عار"، "قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافتهم"، "تدبر الكِبّر"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة" ،"التصوير الحديث في مصر"، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"، "ما بعد التاريخ"، "أخلاق الحداثة"، "العلم عند العرب"، "مصر بعد الفراعنة: من الإسكندر حتى الفتح العربي" و"الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي الأكثر مبيع ا الاستشراق هيمنة مستمرة المؤرخ الكبير عاصم دسوقي كتاب الأفريكانية

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