عاطلان يرشدان عن مصدر حصولهما على حشيش فى المطرية

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، بمنطقة المطرية، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذكرا أنهما تحصلا على المضبوطات البالغ وزنها كيلو ونصف من مخدر الحشيش، من عاطل أرشدا عن هويته لرجال المباحث.

وأشار المتهمان أنهما حولا مسكن أحدهما لمخزن مواد مخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.