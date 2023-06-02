الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطلان يرشدان عن مصدر حصولهما على حشيش فى المطرية

حشيش
حشيش

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، بمنطقة المطرية، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذكرا أنهما تحصلا على المضبوطات البالغ وزنها كيلو ونصف من مخدر الحشيش، من عاطل أرشدا عن هويته لرجال المباحث.

وأشار المتهمان أنهما حولا مسكن أحدهما لمخزن مواد مخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

عاطلان المطرية مديرية امن القاهرة المواد المخدرة مباحث قسم شرطة المطرية مخدر الحشيش

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"مشروعك" ينفذ 42 مشروعًا تنمويًا بالمنوفية بتمويل 15 مليون جنيه خلال مايو

مديرة "الإفريقية للتنمية": الرئيس السيسى يقوم بدور رئيسى لتنمية القارة

"الزراعيين الأفارقة": التعاون الإفريقى "ضرورة" لمواجهة تحديات الأمن الغذائى

مصر والاتحاد الأوروبى فى عهد الرئيس السيسى.. شراكة قوية من أجل المستقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس