الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب "موبايل".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لتعديهما على آخر، مما أدى لوفاته بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة" ولا يمكن استجوابه، إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه- مقيم بمحافظة الفيوم)، وقرر أنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين– مقيمين بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها واتهمهما بإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما أنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ باختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.. وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطار بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته المنوه عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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