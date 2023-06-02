الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة نظافة موسعة وإزالة إشغالات بمركز الداخلة فى الوادى الجديد

حمله نظافة موسعة
حمله نظافة موسعة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة نظافة موسعة واستمرار أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بميدان الإسعاف والتعمير بمدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم بتوجيهات المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشملت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات وقص وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها، وإزالة النباتات العشوائية ومخلفات النخيل والأشجار، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

وأزال فريق النظافة وتحسين البيئة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمعدات الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة. 

 جاء ذلك تحت إشراف السيد صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء، وأيمن محمد حسين، رئيس حي الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، وأسامة ميلاد رئيس حى غرب موط، وإيهاب كامل رئيس حى جنوب موط.

ووجّه رئيس المركز، خلال متابعته لأعمال الحملة، بضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميداني باستمرار والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل أى عقبات قد تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمدينة.

الوادي الجديد حملة نظافة موسعة أعمال النظافة اليومية الخطة المتكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة توفير بيئة نظيفة الحملات المكثفة إزالة المنازل الآيلة للسقوط

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