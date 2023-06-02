الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن سلامة اللوحات الإعلانية

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

تقدّم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الرقابة والمراجعة على السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية المنتشرة في جميع أرجاء مصر والإجراءات الفعلية المتبعة للحفاظ على حياة المواطنين.

وكانت عاصفة ترابية قد ضربت مصر أمس وصاحبها رياح شديدة أدت إلى سقوط العديد من اللوحات الإعلانية على الطرق.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر مكرر ومتوقع حدوثه سنويًا وليس أمرًا فجائيًا، ومن ثم يجب على الحكومة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وأضاف أنه للأسف لا يرى أي دور رقابي ملحوظ في هذا الشأن من الجهات المختصة، حيث أدت الرياح إلى تساقط العديد من اللوحات وإصابة عشرات المواطنين وبعض الوفيات، بالإضافة لتعطيل حركة المرور الذي وصل لشلل مروري في بعض الأماكن الحيوية مثل كوبري أكتوبر بالقاهرة والجيزة، محور 26 يوليو بمنطقة أكتوبر، العاشر من رمضان، طريق شبرا/ بنها الحر وغيرها من الأماكن.

وأكمل منصور: "الأمر يتكرر ولا نجد إجراءات واضحة من الحكومة للاطمئنان على سلامة اللوحات التي تهدد حياة المواطنين بصورة دائمة "مش معقول أمشي في الشارع لابس خوذة"!.

وطالب النائب إيهاب منصور بمراجعة اللوحات وسلامتها واللوحات المضيئة فوق المحاور المرورية التي لا تراعي السلامة، وتمثل خطرًا بحجبها رؤية الطريق وهو ما يحتاج مراجعة.

6 يوليو الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدمرداش العاشر من رمضان القاهرة والجيزة القوى العاملة بمجلس النواب المجتمعات العمرانية المرافق والمجتمعات العمرانية

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