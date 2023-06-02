مديرة "الإفريقية للتنمية": الرئيس السيسى يقوم بدور رئيسى لتنمية القارة

أشادت ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية "نيباد"، بالجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التنمية في القارة الإفريقية.

وقالت بيكيلي- خلال زيارتها إلى القاهرة- إن الرئيس السيسي يقوم بدور "رئيسي" على مستوى القارة، لا سيما فيما يتعلق بالسلام وتسوية النزاعات وأيضا إعادة الإعمار والتنمية، خاصة في ضوء توليه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد والمخولة بتنفيذ رؤية 2063.

وأضافت: “نتطلع إلى قيادة الرئيس السيسي الفعالة والتي تجسدت فى مصر”، معربة عن سعادتها للعمل تحت قيادة الرئيس السيسى للجنة التوجيهية.

واستعرضت دور الوكالة الحيوي في تنفيذ أجندة التنمية “إفريقيا 2063”، مشيرة إلى أن إفريقيا لديها رؤى وخطط طموحة بحلول عام 2063 من أجل تحقيق الازدهار والسلام والاستقرار فى ربوع القارة وتعزيز قوتها الاقتصادية، لافتة إلى وجود خطة تنفيذية لترجمة الخطط إلى أفعال، حيث إن دور الوكالة يتمثل فى دعم ومساعدة الدول الإفريقية على تطبيق رؤية 2063.

وأشارت إلى دور النيباد في برامج بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية والتي تصب في مواجهة التحديات التي تجابهها القارة الإفريقية.

ولفتت المديرة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية إلى أولويات عمل وكالة النيباد- التي تمثل الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي- خلال الفترة المقبلة ومن بينها أهمية حشد التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي من شأنها أن تسهم في عملية الربط القاري وكذلك تنفيذ مبادرة "اينرجيز أفريكا" المتعلقة بدعم دور المرأة والأسرة في التنمية.

كما أكدت بيكيلي على أهمية دور هذه البرامج في العمل على منع والوقاية من الأزمات قبل نشوبها.

وأوضحت المسئولة الإفريقية أن النيباد تركز على الجانب الوقائي، حيث تعمل على توعية الشباب ودمجهم في عملية التحول الاقتصادي في القارة لتفادى نشوب صراعات.

وأضافت أنها شاركت خلال الزيارة إلى القاهرة في فعاليات ورشة عمل الاتحاد الإفريقي الثانية لمراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة التنمية الإفريقية والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام.