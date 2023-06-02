سيراميكا كليوباترا يسعى للخروج من دائرة النتائج السلبية على حساب فاركو

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من ستة انتصارات و13 تعادلا وعشر هزائم، وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر عشر مباريات وخسر ثلاث مرات في آخر 4 مباريات، ولم يسجل أهداف في آخر 6 مباريات ببطولة الدوري، وكلها أمور تؤكد أن الفريق يعاني بشدة والمشكلة أن حلمي طولان المدير الفني الذي تولى المسئولية خلفا لتونسي معين الشعباني يحتاج إلى لوقت للتعرف على مستويات اللاعبين وحتى يتأقلموا مع أسلوبه التدريبي وحتى الآن قاد طولان الفريق في مباراتين خسرهما بنتيجة واحدة 1- صفر أمام فيوتشر والأهلي ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والوصول للنقطة 34 وزيادة الفارق مع الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر إلى 6 نقاط وفي حالة الهزيمة سيظل الفريق ضمن الأندية المهددة بالهبوط للقسم الثاني.

في المقابل يحتل فاركو بقيادة طارق العشري المركز السابع برصيد 40 نقطة من تسعة انتصارات و13 تعادلا وسبع هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا ولم يخسر في آخر 4 مباريات وجمع منها 8 نقاط بالفوز على غزل المحلة وسموحة والتعادل مع فيوتشر وطلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 43 والتقدم للمركز الخامس.

طارق العشري حذر لاعبيه من صحوة فريق سيراميكا كليوباترا ورغبته في الابتعاد عن شبح الهبوط، وأكد لهم أنه سيقاتل لتحقيق الفوز وعليهم التركيز طوال المباراة التي تعتبر فرصة للانفراد باالمركز الخامس.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده محمد فاروق وعبد العزيز محسن ومعهم محمود وفا حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.