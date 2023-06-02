إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة 2 كابينة جنوب أسوان

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة، بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة بطريق أبوسمبل - شرق العوينات، وتحديدًا عند الكيلو 82، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.