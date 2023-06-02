المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" والإفراج عن شيري هانم وزمردة

شهدت ساحات المحاكم خلال الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال السطور التالية في نشرة "المحاكمات في أسبوع".

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسني العالم تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لجلسة 25 يونيو لمناقشة الشاهد الأول.

تأجيل محاكمة 111 متهمًا بقضية "طلائع حسم" الإرهابية لـ 23 يوليو

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية، لجلسة 23 يوليو للإحراز.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تأجيل محاكمة سائق توك توك متهم بقتل زوجته في الخانكة لجلسة يوليو

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته بمنطقة أبو زعبل بالخانكة لشكه فى سلوكها لجلسة 27 يوليو المقبل للمرافعة.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته بالشرقية لـ25 يونيو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة الشاب المتهم بقتل والدته، لجلسة 25 يونيه المقبل، لحضور المتهم من محبسه، وكانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها الشهر الماضي، إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وذلك لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، ورود تقرير المستشفى عن حالته.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة ربيع ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تأجيل محاكمة المتهم بمعاشرة أخته المعاقة ذهنياً لحضور الطب الشرعي

قضت محكمة جنايات الفيوم، بتأجيل قضية المتهم محمد رمضان الذي قام بمعاشرة شقيقته معاشرة الأزواج، واستغل إعاقتها الذهنية، حتى حملت منه سفاحاً، إلى يوم 2 -7-2023م، لاستدعاء الأب وحضور الطب الشرعي.

تأجيل محاكمة متهمين بـ"تنظيم القاعدة بكفر الشيخ" لـ18 يونيو

قررت الدائرة الثامنة ارهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من (٦) متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا (بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ) والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية وعلى رأسها الاعلامي أحمد موسى لجلسة ١٨ /٦ /٢٠٢٣ لسماع شهادة شهود الاثبات الاول والثاني والثالث وتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع على التحقيقات

صدر الحكم بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي بأمانة سر أشرف حسن.

تأجيل محاكمة 14 متهما في "خلية المطرية الثانية" لــ 24 يوليو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "بخلية المطرية الثانية" لجلسة 24 يوليو.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 24 يونيو؛ لاستدعاء مجري التحريات.

تأجيل دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة لقضائهن أكثر من نصف المدة لـ19 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، دعوى الإفراج عن زمردة وشيري هانم إلى 19 أغسطس المقبل.