عاصفة ترابية جديدة اليوم.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة في المحافظات بمصر.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام الثلاثة المقبلة، سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عدم استقرار حالة الطقس، اليوم، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية، كما تتشكل عاصفة ترابية جديدة، اليوم، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا، حيث تتخطى 40 درجة على كافة الأنحاء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

- درجات الحرارة الجمعة 2 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

- درجات الحرارة السبت 3 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

- درجات الحرارة الأحد 4 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.