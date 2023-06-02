نشاط الرياح خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مدة ذروة العاصفة الترابية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع معروف في جمهورية مصر العربية برياح الخماسين والعواصف الترابية، لافتة إلى أن شهر الربيع يبدأ 21 مارس وينتهي 30 يونيو.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن العواصف الترابية تكون في مارس وأبريل، لافتة إلى أنها تأخرت هذا العام، وأكبر عاصفة رأيناها كانت في 2021م، حيث إن 2022، 2023 لم يحدث بها عواصف شديدة بشكل كبير، معقبة: "لم نر العواصف والأتربة المثارة بهذا الشكل".

منخفض خماسيني قادم

وأوضحت أن التحذير الصادر من هيئة الأرصاد الجوية من يومين، هو وجود منخفض خماسيني قادم على جمهورية مصر العربية متأثر برياح جنوبية غربية سيجلب كتلا هوائية قادمة من الصحراء الغربية، محملة بالرمال والأتربة، مع وجود سحب في طبقات الجو العليا ووجود منخفض آخر عمل على تكون سحب رعدية يصاحبها دائمًا تيارات هواء هابطة وتكون عنيفة بشكل كبير جدًا تؤدي إلى مزيد من إثارة الرمال والأتربة، وهو ما حدث اليوم.

وأشارت إلى أنه كانت هناك 10 دقائق محددة بها ذروة العاصفة الترابية، من الساعة الـ 1:5 ظهرًا، أثرت على القاهرة والسويس والإسماعيلية وسيناء، حيث تأثرنا بها بقوة كبيرة جدًا وانخفضت الرؤية بشكل كبير على معظم المناطق.

نشاط الرياح خلال ساعات

وعن احتمالية استمرارها، توقعت الأرصاد الجوية أن تستمر الموجة حتى اليوم الجمعة، وستنشط الرياح مرة أخرى خلال الساعات المقبلة، وسوف يصاحبها رمال وأتربة مثارة على معظم المناطق الشمالية "القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية مدن القناة، شمال الصعيد، وستستمر تكاثر السحب الركامية الذي يصاحبها بعض الهبات من الأتربة، ويصاحبها أيضًا أمطار متفاوتة الشدة وهو ما سوف يستمر اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة لـ 40 درجة على القاهرة، و43 درجة على جنوب البلاد.