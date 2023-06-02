تقرير آسيوى: الصحراء السوداء والبيضاء بالوادى الجديد ضمن الأفضل فى العالم

رشح تقرير أسيوي الصحراء السوداء والبيضاء بمحافظة الوادي الجديد ضمن قائمة أعدها بأفضل رحلات سفاري صحراوية في العالم والتي يمكن أن تكون وجهة رائعة ومناسبة لقضاء العطلات؛ نظرا لما تتمتع به من مناظر طبيعية جذابة وخلابة.

وقالت صحيفة "ذا ديلي ستار" الآسيوية ومقرها بنجلاديش، عندما نفكر في الإجازات، عادة ما نفكر في الشواطئ والجبال، وما يغيب عن أذهاننا في معظم الأحيان هو الصحاري الرائعة، وغالبًا ما ننسى المناظر الطبيعية الجذابة والرائعة التي يمكن أن تكون هادئة وبرية وحتى غامضة، ويمكن أن تكون رحلات السفاري الصحراوية مرهقة للغاية ولكنها تستحق ذلك بالتأكيد إذا كنت شخصًا مستعدًا للمغامرات.

قالت الصحيفة، إذا كنت في مصر، فلا تفوت فرصة الذهاب وزيارة الصحراء السوداء والبيضاء، كما يوحي الاسم ، فإن الصحراء مغطاة بالرمال السوداء في بعض الأجزاء والأبيض في أجزاء أخرى.

وأكدت الصحيفة، تغطي التكوينات الصخرية الطبيعية الجميلة المكان وستجد تماثيل لأبي الهول وأشياء عشوائية أخرى هنا مهجورة، مما يجعلها تشعر وكأنها رحلة إلى متحف أيضًاـ في حين أنها لا يمكن أن تكون رحلة ليوم واحد إلى القاهرة، إلا أنها يجب أن تكون بالتأكيد ضمن خط سير الرحلة إلى مصر.

وتشتهر محافظة الوادي الجديد، بالصحراء الشاسعة، التي تتنوع بين محميتا "الصحراء البيضاء" و "الصحراء السوداء" والتي تزخرا بظواهر جغرافية فريدة وطبيعة خلابة نادرا ما تجدها في مكان آخر.

وسُميت محمية الصحراء البيضاء، التي تقع على بعد 45 كيلو مترا إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بهذا الاسم لأن اللون الأبيض يغطي معظم أرجائها، ويوجد بها العديد من الجبال الصخرية متنوعة وفريدة الأشكال، من بينها "جبل الكريستال" الذي يتكون من صخور وتكوينات كريستالية فريدة، كما يوجد بها عيون مياه وبعض الأشجار التي تنمو وسط الصخور البيضاء، وبقايا آثار منازل قديمة.

بينما تعد "الصحراء السوداء" في الواحات البحرية من أهم المزارات السياحية الطبيعية في مصر، وهي عبارة عن جبال من صخور بركانية متناثرة مثل أرخبيل من الجزر، وتقع في شمال الصحراء البيضاء؛ لكنها قريبة من الواحات البحرية أكثر من واحة الفرافرة.

وتُعد الصحراء البيضاء والسوداء مقصدا للسياح المصريين والأجانب هواة السفاري والتخييم. كما تعد محميات طبيعية بسبب غناها وتنوعها البيولوجي.