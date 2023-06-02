الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: العقوبات الأمريكية على السودان قد تنحاز لطرف دون الآخر

السودان
السودان

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن سبب الأزمة في السودان أن كل طرف منهما لا يتصور وجود الطرف الآخر، مؤكدًا أن القتال سيستمر طالما هناك سلاح لكلاهما.

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه إذا لم يتمكن أي من الطرفين حسم الأمر لصالحه ستنتقل المعارك إلى جانب المقار، لافتًا إلى أن القوات المسلحة السودانية أعادت الكفة لصالحها ولكن قوات الدعم السريع مازالت تستحوذ على العديد من المناطق. 

العقوبات الأمريكية على السودان

وعن العقوبات التي فرضتها أمريكا على طرفي النزاع قال، إنه لابد أن ننظر عن حدود القدرة الأمريكية وماهي الأدوات التي تمكنها من فرض عقوبات، مشيرًا إلى أنه يرى أمريكا لا تملك أوراقًا كثيرة، وأن فكرة العقوبات تستعمل للانحياز لطرف دون الآخر فالعقوبات على شركة لإنتاج السلاح للجيش قد تكون لمساعدة قوات الدعم السريع. 

عماد الدين حسين السودان الطرف الأخر العقوبات الامريكية للانحياز

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