الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عاشور: الإخوان رفعوا شعار "مشاركة لا مغالبة" ليتمكنوا من الحكم

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه شعر بالذهول بعد إعلان فوز محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، مؤكدًا أنه من المؤسف أن المعركة الانتخابية كانت بين سيئ وأسوأ.

أضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان لعبوا بكل قواعد اللعبة السياسية الصحيحة وغير الصحيحة، وجاءت لهم الفرصة التاريخية للسيطرة على السلطة واستغلوا ذلك جيّدًا.

وأكد نقيب المحامين الأسبق أن الإخوان رفعوا شعار "مشاركة لا مغالبة"، وظل هذا الشعار يُردد حتى تمكنوا من السلطة بعد الفوز بالانتخابات، لافتًا إلى أن الإخوان نجحوا في استغلال اضطراب وضعف القوى السياسية.

ولفت إلى أن الإخوان خدعوا القوى السياسة ودخلوا معهم في مساومات، حتى يضعوا بعض القوى السياسية معهم في قوائمهم الانتخابية، وجزء من التيار الناصري نزل على قوائم الاخوان وأيضًا حزب الوفد وغيره من الأحزاب .

أشار إلى أن الإخوان نجحوا في السيطرة على المكون السياسي المصري، والأمر يظهر للجميع بأنهم جاءوا بالانتخابات: "الإخوان استخدموا القوى السياسية وجعلوها مجرد دبابيس في جاكيت النظام".

سامح عاشور محمد مرسي برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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