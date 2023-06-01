الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهر: استضافة مصر للمؤتمر الإفريقي الطبي دليل على ريادتها

التأمين الصحي
التأمين الصحي

قال الدكتور أحمد الطاهر، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي، إن هناك العديد من الجلسات العلمية التي سيتم عرضها في المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، لتوضيح ما توصل له الطب العالمي في تلك التخصصات الطبية المختلفة. 

المؤتمر الطبي الإفريقي 

وأكد الدكتور أحمد الطاهر، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا الحدث العظيم الذي تستضيفه مصر يدعو للفخر الشديد، حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة ترويج مباشر للسياحة العلاجية المصرية، خاصة وأنه هناك تطور ملحوظ في صناعة الدواء المصرية. 

الريادة الطبية المصرية

وأضاف في حديثه، أن هناك عدد من بروتوكولات تعاون مع دول القارة السمراء أجريت العام الماضي في النسخة الأولى من المؤتمر، ومصر عازمة على عقد شراكات هادفة لتحريك سوق الاستثمار الواعد في القطاع الطبي الإفريقي، وبالتالي سيكون هناك زخم تعاوني بين مصر والمؤسسات الإفريقية المختلفة المعنية بهذا الأمر. 

المكانة المصرية العلاجية

وتابع: "مجرد انعقاد هذا المحفل على أرض مصر يبعث رسالة لكل المتابعين في مختلف أنحاء العالم أن مصر عادت للريادة الإفريقية الإقليمية، ومصر قادرة على تولي أمور القارة في القطاع الصحي وصناعة الدواء".

أحمد الطاهري رئيس هيئة الرقابة بالتأمين الصحي المؤتمر الطبي الافريقي مساء دى ام سى دي ام سي

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