الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوداد في نهائي أبطال أفريقيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، للحديث حول الاستعدادات لمباراة الوداد المغربي.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة في بداية المران.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات الخططية والفنية المتنوعة، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين، وشهدت تركيز المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات المحددة للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة.